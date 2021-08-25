Virgin Hyperloop yeni kapsül konseptini tanıttı
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Virgin Hyperloop yeni kapsül konseptini tanıttı

Virgin Hyperloop yeni kapsül konseptini tanıttı
BBC - Haberler | Dünya

Virgin Hyperloop, şehirlerarası yolcuları mıknatıslarla havalandırarak vakumlu tüplerde saatte bin kilometreden daha hızlı taşıyacak yeni kapsül konseptini bir video ile tanıttı.

Virgin Hyperloop, şehirlerarası yolcuları mıknatıslarla havalandırarak vakumlu tüplerde saatte bin kilometreden daha hızlı taşıyacak yeni kapsül konseptini bir video ile tanıttı.

Bu kapsüller birleşip bir tren oluşturmak yerine konvoy halinde art arda seyahat edebiliyor.

Virgin Hyperloop'un geçen yıl yapılan ilk yolculu test sürüşünde saatte 170 kilometre hıza ulaşılmıştı.

Virgin Hyperloop CEO'su Josh Giegel, videoyu Twitter hesabında paylaştı

Öte yandan konseptin gerçeklikten uzak olduğunu savunanlar da var.

Demiryolu mühendisi ve yazar Gareth Dennis, Twitter'da "Bilgisayarda yaratılmış efektlerden başka bir şey içermeyen, 'Her şey işliyor ve müthiş' diyen parlatıcı bir video" paylaşımında bulundu.

BBC News'e konuşan Dennis, "Her saat her yöne on binlerce yolcu taşıma" iddiasının üç saniyede bir kapsülün yola çıkması anlamına geleceğini söyledi.

BBC bu soruyu Hyperloop'a iletti. Şirket "Hyperloop'u diğer modellerden ayıran püf noktası tam da bu" yanıtını verdi ve ekledi:

"Çok sayıda insanı taşıyabilmek için fiziksel olarak tek parça halinde bulunan trenlerin aksine bizim kapsüllerimiz dijital olarak birbirine bağlı, yollardaki kamyon konvoyları gibi hareket ediyor.

"Konvoy halinde hareket edebilmek otomobillerin farklı noktalara gidebilme özgürlüğü ile trenlerin verimliliğini bir araya getiriyor."

Hükümet desteği

Virgin Hyperloop, pille çalışan kapsüllerin doğrudan karbon salımının sıfır olacağını duyurdu.

Temmuz ayında da vakumlu tüplerde seyahatleri mümkün kılmayı hedefleyen bir diğer şirket olan Hyperloop TT, gemi konteynerlerini benzer bir şekilde taşımayı hedefleyen HyperPort konseptini tanıtmıştı.

Hyperloop bir süre önce ABD Senatosu'ndan geçen yatırım planında da yer almış, bu alanda yatırım yapacak şirketlere hükümetten fon verilmesinin önü açılmıştı.

Fakat bu konseptin pratik kısmına dair hâlâ soru işaretleri var.

En büyüğü de geniş bir vakumlu tüp ağı kurma maliyetine rağmen fiyatların havayolu veya demiryoluyla nasıl yarışabileceği sorusu.

Virgin Hyperloop ise bu soruya teknolojik gelişmeleri kullanarak maliyetleri düşüreceği ve kamu fonlarından yararlanacağını söyleyerek yanıt veriyor.

BBC
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