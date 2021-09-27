Virasoft, 2,5 milyon dolar yatırım aldı

Kanser tanı ve tedavisinde yapay zeka çözümleri sunan Virasoft, aldığı 2,5 milyon Dolar yatırım ile ABD pazarında büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.

Patoloji alanında geliştirdiği yapay zeka çözümleri ve dijital patoloji uygulamalarıyla dikkat çeken Virasoft, Türkiye'de geliştirdiği yenilikçi çözümleri, aldıkları Seri A yatırımı ile global pazara taşıyor.

Virasoft yazılımlarını kullanan doktorlar, bu vakaların 50 bininde yapay zeka algoritmalarından faydalandı. Önümüzdeki yıl meme, prostat, akciğer ve kolon kanseri gibi birçok solid kanser türünde kullanılabilen yapay zeka algoritmalarını yurtdışına taşımaya hazırlanıyor. Şirket, aldığı bu yatırımla çözümlerini başta ABD olmak üzere yurtdışında yayılarak diğer ülkelerdeki hasta ve doktorların hizmetine sunacak.

Virasoft bu yatırım turunu, Eczacıbaşı Momentum' un önderliğinde Teknoloji ve İnovasyon Fonu, DCP, TT Ventures, Acıbadem Üniversitesi, Ak Portföy Girişim Sermayesi, ile birlikte Mustafa Selim Kondu, Burak Uzel, Bedi Turgut Uzel, Fatma Fatoş Özbaş melek yatırımcılarının da katkılarıyla 2.5 Milyon USD ile tamamladı.

Eczacıbaşı Momentum' un Yatırım Müdürü Berktuğ İncekaş 'ın yatırım ile ilgili " Sağlık alanında dijital dönüşümün ve yapay zeka uygulamalarının kullanımının hızla arttığını görüyoruz. Gökhan ve Samet 'in dijital patoloji alanındaki çözümlerini özgün verilerle geliştirdikleri yapay zeka algoritmaları ile birleştirmeleri sonucunda yurtdışında önemli bir oyuncu olacaklarına inanıyoruz.

Eczacıbaşı Momentum olarak global bakış açısına sahip sağlıkta yapay zeka alanına odaklanmış Virasoft 'un yatırımcısı olmaktan mutluluk duyuyoruz." şeklinde değerlendirmiştir.

Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında kurulan Teknoloji ve İnovasyon fonu adına konuşan Seçkin Yelmen, "Patoloji alanındaki dijital dönüşüm trendini yapay zeka ile birleştirerek kanser teşhisi alanında dünya çapında çok önemli bir oyuncu olacağına inandığımız Virasoft 'un başarılı ekibini bu yolculukta desteklemekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını" ifade etti.

Virasoft 'un ilk yatırımcısı olan uluslararası yatırım sermaye fonu olan DCP adına yatırım sürecini değerlendiren Fırat Özpınar, "Virasoft 'un geliştirdiği çözümlerin patoloji dikeyinde sağlık sektörünün dijital dönüşümünde önemli bir rol oynayacağına inandıklarını, Türkiye'de bu alanda lider olan şirketin gerçekleşen bu yatırım turu ile özellikle uluslararası büyümesinin hızlanmasını beklediklerini" söyledi.

Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "Dijital sağlık hizmetleri, öncelikli yatırım alanlarımızdan biri. Bu kapsamda, özellikle dijital patoloji alanında geliştirdiği ürünlerle fark oluşturan yerli yapay zeka şirketi Virasoft 'a yaptığımız yatırımlarla doktorlarımıza daha çok teknolojik çözüm sunmayı hedefliyoruz. Virasoft 'un sahip olduğu teknolojik yetenekler küresel çapta ses getirecek derecede günden güne gelişiyor. İleride daha da büyüyeceğini öngördüğümüz bu girişimin aldığı yatırımlarla uluslararası arenaya açılması bizleri de gururlandırıyor" diye konuştu.

Süreci değerlendiren Prof. Dr. Ümit İnce "Patolojinin dijitalleşmesi ve yapay zeka algoritmalarının tanı ve tedavi süreçlerinde yaygın olarak kullanılması alanında büyük fırsat olduğunu gördüğümüz için hem girişimi uzun zamandır bilimsel ve operasyonel imkanlar sunulması anlamında destekliyoruz hem de yatırım yapma kararı aldık." şeklinde tanımlayıp başarılarının devamlılığını temenni etmiştir.

Portföy yönetimi hizmeti veren şirketin genel müdür yardımcısı Göktürk Işıkpınar ise yatırımla ilgili düşüncelerini "Yapay zeka alanındaki gelişmelerin dünya çapında dijital sağlık hizmetlerine olumlu yansımasının önemli ivme kazandığı bir dönemde, Virasoft 'un, geliştirdiği dijital patoloji çözümleri ile Türkiye'de yakalamış olduğu başarı hikayesini bu yatırım turu ile yurt dışına taşıma yolculuğuna yeni bir ortak olarak katılmak bizim için heyecan ve onur verici." bu sözlerle ifade etti.

2015 yılında Gökhan Hatipoğlu ve Samet Ayaltı tarafından kurulan Virasoft, Türkiye'nin yapay zeka alanında çalışan önemli firmalarından biri. Verilen bilgilere göre Virasoft 'un çözümleri şu anda Türkiye genelinde 20'den fazla hastanede, 300'ün üzerinde hekim tarafından kullanılırken çeşitli üniversitelerde 3.000'in üzerinde tıp öğrencisi Virasoft eğitim platformunu kullanıyor.

Kuruluşundan bu yana aldığı yatırımları ve gelirlerini ArGe faaliyetlerine harcayan Virasoft, bu yıl ikisi yurt dışı olmak üzere 4 bilimsel projeye destek kazandığını, ayrıca 10'un üzerinde bilimsel çalışma yayınlayacağını duyurdu.

Virasoft, haftalar süren vaka raporlama sürelerini geliştirdiği yapay zeka algoritmaları ve dijital patoloji çözümleri ile 3-4 güne düşürmekte; kanser tanı ve tedavi süreçlerinde sunduğu çözümler ile yapay zeka destekli dijital dönüşüm sağlıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri