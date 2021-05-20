Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut hakkında HSK Müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüşen HSK 2. Dairesi; geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına...
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Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut hakkında HSK Müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüşen HSK 2. Dairesi; geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına...

Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut hakkında HSK Müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüşen HSK 2. Dairesi; geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut hakkında HSK Müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüşen HSK 2. Dairesi; geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut hakkında HSK Müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüşen HSK 2. Dairesi; geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut hakkında HSK Müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüşen HSK 2. Dairesi; geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına... - Haberler
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