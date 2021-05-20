Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut hakkında HSK Müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüşen HSK 2. Dairesi; geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına...
Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut hakkında HSK Müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüşen HSK 2. Dairesi; geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.
Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut hakkında HSK Müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüşen HSK 2. Dairesi; geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı