Viranşehir pompaj sulama inşaatı çalışmaları devam ediyor - Haberler
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Viranşehir pompaj sulama inşaatı çalışmaları devam ediyor

AA, Reşit Dağ - Güncel
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Viranşehir pompaj sulama inşaatı çalışmaları devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapılan pompaj sulaması 1. kademe inşaatı çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapılan pompaj sulaması 1. kademe inşaatı çalışmalarında sona yaklaşıldı.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Viranşehir Pompaj Sulaması 1. kademe inşaatında pompa binası ve sifon inşaatlarının tamamlandığını, şebeke inşaatının ise yüzde 90'nın yapıldığını belirtti.

Projenin tamamlanması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 173 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor. Sulama maksadıyla inşa edilen Viranşehir Pompaj Sulaması 1. kademe inşaatının tamamlanmasıyla Şanlıurfa Viranşehir ilçesine ait 220 bin 12 dekar arazi sulanacaktır." dedi.

AA / Reşit Dağ - Güncel

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