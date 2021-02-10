Viranşehir OSB Yolu'nda genişletme çalışması başlatıldı

Viranşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yolunda genişletme çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin talimatı ile OSB'yi Şanlıurfa-Mardin kara yoluna bağlayan 1,5 kilometrelik yolda çalışma başlattı.

Ekipler, yolda yapılacak stabilize, tesviye, sıkıştırma ve sulamanın ardından yolu asfalt serimine hazır hale getirecek.

Başkan Ekinci, Viranşehir'in ulaşım ağını sorunsuz hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Yoğun bir mesai ortaya koyan ekiplere kolaylıklar dileyen Ekinci, "İnşallah burada ve şehrin diğer noktalarında sürdürdüğümüz yol genişletme ve açma çalışmalarımızla şehrimizin ulaşım ağını kısa süre içerisinde istenilen seviyeye getireceğiz" ifadesini kullandı.

Çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Viranşehir OSB Müdür Vekili Murat Alkan, Ekinci ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ