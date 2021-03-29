Viranşehir Kaymakamlığı: Turşu imalinde olumsuz görüntülerin yer aldığı fabrika Viranşehir'de değil
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Viranşehir Kaymakamlığı: Turşu imalinde olumsuz görüntülerin yer aldığı fabrika Viranşehir'de değil

Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Viranşehir Kaymakamlığı: Turşu imalinde olumsuz görüntülerin yer aldığı fabrika Viranşehir'de değil

Viranşehir Kaymakamlığı, bazı basın yayın organlarında turşu imalinde olumsuz görüntülerin yer aldığı fabrikanın Viranşehir'de olmadığını bildirdi.

Viranşehir Kaymakamlığı, bazı basın yayın organlarında turşu imalinde olumsuz görüntülerin yer aldığı fabrikanın Viranşehir'de olmadığını bildirdi.

Kaymakamlık internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organlarınca servis edilen, bir çalışanın turşu tankına çıplak ayakları ve kıyafetleriyle girdiği görüntülerdeki tesisin Viranşehir'de olmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ulusal bir haber sitesinde 'Viranşehir ilçesinde gıda skandalı' şeklinde servis edilen haber gerçekleri yansıtmamaktadır. Viranşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde turşu fabrikası bulunmamaktadır. Viranşehir Organize Sanayi Bölgemiz dışında da turşu imalatı yapan faal bir kuruluş yoktur. Bahse konu haberin görsellerinde lahana turşusu kurulduğu görülmektedir. İlçemizde lahana bitkisinin yetiştiriciliği yapılmamaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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