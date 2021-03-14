Viranşehir Kaymakamı Dereci, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne gelen Dereci, burada sağlıkçılarla bir süre sohbet ederek aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Dereci, daha sonra CoronaVac aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Viranşehir'de aşılama çalışmalarının hedeflendiği gibi devam ettiğini belirten Kaymakam Dereci, "Hala aşı olmamış 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız aşılarını yaptırmak üzere Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), ALO 182 ve Aile Sağlığı Merkezlerine başvurarak, aşılarını rahatlıkla yaptırabilirler. Tüm vatandaşlarımızın güven içerisinde aşı olmaları en büyük arzumuz ve temennimizdir." ifadelerini kullandı.

Dereci, salgınla mücadelede maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının hayati bir öneme taşıdığına işaret ederek, normalleşmenin bu kurallara uyulması ile mümkün olabileceğini kaydetti.

Kaymakam Dereci, Kovid-19 salgının başladığı ilk günden itibaren fedakarlık göstererek büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanları başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ