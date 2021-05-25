Viranşehir'in tarihini gün yüzüne çıkaracak arkeolojik kazı çalışmaları başladı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinin tarihini gün yüzüne çıkaracak arkeolojik kazı çalışmaları Sefertepe Neolitik Yerleşme Alanı'nda başladı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinin tarihini gün yüzüne çıkaracak arkeolojik kazı çalışmaları Sefertepe Neolitik Yerleşme Alanı'nda başladı.

Viranşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür Varlıklıları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ, Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, Belediye Başkanı Salih Ekinci, Sefertepe yerleşim alanında başlayan çalışmaları inceledi.

Heyet, arkeolojik kazı ve koruma çalışmalarını yürüten İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Güldoğan'dan bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür Varlıklıları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Sefertepe çalışmalarının uzun zamandır planlandığını, buna benzer kazıların Şanlıurfa özelinde birçok noktada başlayacağını, çalışmaların Viranşehir ekonomisine ve turizmine büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ise yer altındaki tarihin önemine vurgu yaparak, başlatılan kazı çalışmalarının ilçenin ve bölgenin tarihine ışık tutacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ