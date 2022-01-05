Viranşehir içme suyu projesini 2022 yılında tamamlanacak

ŞANLIURFA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesini memba kalitesinde içme suyuna kavuşturacak.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, DSİ kente yaptığı yatırımlarla Şanlıurfa'nın mümbit topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temini ile derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Viranşehir ilçesinde yapımı gerçekleştirilen içme suyu isale hattı çalışmaları sürdürülüyor. Yüzde 31 fiziki gerçekleşmesi sağlanan projenin 160 milyon liraya mal olması bekleniyor.

2022 yılında tamamlanması planlanan proje kapsamında 15 kuyu, 4 depo, 25 kilometre isale hattı, 3 adet terfi istasyonu ve ENH inşa ediliyor.

Projede, bazı içme suyu depoları ile terfi merkezlerinin tamamlandığı, içme suyu kuyularının tamamının açıldığı belirtildi.

AA / Eşber Ayaydın - Son Dakika Haberleri

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