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Viranşehir içme suyu projesi hayata geçiyor

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinin ve 26 yerleşim yerinin içme suyu teminini sağlayacak projede ilk kazmanın vurulduğu bildirildi.

Viranşehir içme suyu projesi hayata geçiyor
24.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:50

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinin ve 26 yerleşim yerinin içme suyu teminini sağlayacak projede ilk kazmanın vurulduğu bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada DSİ GAP 15. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda yapımına başlanılan Viranşehir ilçesinin ve 26 yerleşim yerinin içme suyu teminini sağlayacak projeye başlandığını, 314 bin 135 kişinin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacının karşılanacağını belirtti.

Projede ilgili kamu kurumlarıyla koordineli çalışıldığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

" Proje kapsamında ilk etapta 15 kuyu açılması, 4 depo inşaatı, 27 kilometre isale hattı inşaatı ve 3 terfi istasyonu inşaatı bulunmaktadır. Proje alanı belediye imar sınırları, TİGEM arazileri ve toplulaştırma sahalarında kaldığından ayrı süreçler halinde yer teslimi çalışmaları yapılmakta. Bu amaçla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürütülmüş ve yer teslimi konusunda gelişmeler kaydedilmiştir. Ayrıca Ceylanpınar TİGEM sahasında kalan kuyu yerleri ve terfi istasyonu arazileri için de DSİ-TİGEM işbirliği ile kamulaştırma çalışmaları yürütülmektedir. Proje ile Viranşehir ve diğer yerleşim yerlerinin memba kalitesinde içme suyuna kavuşacak inşallah."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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