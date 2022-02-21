VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (AA) - Yaklaşık 2 ay sürmesi planlanan Viranşehir Festivali başladı.

Viranşehir Belediyesi tarafından organize edilen, İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce desteklenen festival törenle başladı.

Viranşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen festivalin açılışına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, İlçe Kaymakamı Önder Çengel, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Uğur Güleç, Viranşehir Emniyet Müdürü Zekeriya Baran, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yağan, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin ile çok sayıda kişi katıldı.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, açılıştaki konuşmasında, ilçe tarihinde ilk kez böylesi geniş kapsamlı ve çok amaçlı bir festivalin düzenlendiğini belirterek, festivalin 2 ay boyunca çeşitli etkinliklerle süreceğini söyledi.

Vatandaşları festivale davet eden Ekinci, Viranşehirlilerin festivalden en iyi şekilde yararlanmasını amaçladıklarını kaydetti.