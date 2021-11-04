Viranşehir Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

Viranşehir Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastanenin çamaşırhane bölümünde gerçekleştirilen tatbikatta, yangından etkilenen hastane personeli başarılı bir şekilde ambulansa alınarak acil servise götürüldü.

Hastanenin başhekim yardımcısı Recep Karakuş, yangın tatbikatının başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Bugün hastanemizde olası bir yangına karşı yapılan tatbikat kapsamında önce alarm verildi. Yangın yerine sağlık personeli ve yangın söndürme ekibi yönlendirildi. Dumandan etkilenen personel hızlı bir şekilde alınarak müdahale edildi. Amacımız olası bir yangın durumunda olaya en hızlı bir şekilde müdahale ederek dumandan etkilenen ve yaralanan kişileri hastaneye yetiştirmektir." diye konuştu.

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