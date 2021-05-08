Viranşehir Devlet Hastanesi personelinden kan bağışı
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Viranşehir Devlet Hastanesi personelinden kan bağışı

Viranşehir Devlet Hastanesi personelinden kan bağışı
Anadolu Ajansı / Reşit Dağ - Haberler | Güncel

Viranşehir Devlet Hastanesi çalışanları kan bağışında bulundu.

Viranşehir Devlet Hastanesi çalışanları kan bağışında bulundu.

Viranşehir Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğü'nde kan bağışında bulunan hastane personeli adına açıklamalarda bulunan başhekim Yusuf Altunöz, herkesin kan bağışı kampanyasına hassasiyet göstermesi gerektiğini ifade etti.

Hastane personellerine teşekkür eden Kızılay Şube Başkanı Kerim Etli de kan bağışı yapmak isteyen vatandaşların sokağa çıkma yasağından muaf olduğunu belirterek, daha fazla katılım beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

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