Viranşehir'den kısa kısa
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Viranşehir'den kısa kısa

11.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:14
Viranşehir'den kısa kısa

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gençlik merkezinin temeli atıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gençlik merkezinin temeli atıldı.

Hürriyet Mahallesi'nde yapılacak gençlik merkezi temel atma töreni öncesi kurban kesildi, dualar edildi.

Belediye Başkanı Salih Ekinci, törende yaptığı konuşmada, seçim öncesi verdikleri sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğu ve gururu içerisinde olduklarını belirtti.

Yeni bir yaşam alanı olacak merkezin kısa sürede hizmete girmesi için çalışmalara başladıklarını kaydeden Ekinci, hizmetin sadece yol ve sudan ibaret olmadığını, gençlerin sosyalleşebilecekleri ve çeşitli aktivitelerini rahatlıkla yapabilecekleri tesisin ilçeye hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından merkezin temeli atıldı.

Törene Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Ragıp Yıldırım, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Salih Ekinci yol çalışmalarını inceledi

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, kırsal mahallelerde yapımı devam eden stabilize yol yapım çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekinci ile beraberindekiler, Sarıbal Mahallesi'nde devam eden stabilize yol yapım çalışmalarını inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

Belediye Başkanı Ekinci, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde bütün hizmetleri götürmeye çalıştıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Sarıbal Mahalle Muhtarı Eyyüp Avcıbaşı ise yol çalışmalarından dolayı belediye görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

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