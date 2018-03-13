Viranşehir'den Kısa Kısa

Viranşehir ilçesinde imam hatip lisesinde 4-6 yaş grubuna yönelik ana sınıfı hizmete başladı.

Kemal Edip Kürkçüoğlu Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen törende ana sınıfı açıldı.

Kaymakam Ömer Çimşit, ana sınıfın Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında düzenlenen protokol kapsamında açıldığını söyledi.

Ana sınıfıyla çocukların erken yaşlarda Kuran'ı Kerim ile tanışacağını belirten Çimşit, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında işbirliği ile 4 - 6 yaş grubundaki çocukların ana sınıfında alacakları eğitimin yanında Kuran-ı Kerim ile erken yaşta tanışacaklar.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü koordinasyonunda önümüzdeki dönemlerde ihtiyaca göre ana sınıfı sayısını arttıracağız inşallah" diye konuştu.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

Viranşehir ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, şair Mehmet Akif Ersoy ile ilgili Oratoryo ve tiyatro gösterisi sergilendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, yaptığı konuşmada Ersoy'un hayatından örnekler vererek milli ve manevi değelere sahip, üreten nesillerin yetişmesi için çabaladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.