Viranşehir'deki kavganın dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gün Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada Mehmet Geldi ile Sinan Geldi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

Viranşehir'de yaşanan olayın dehşete düşüren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kavga, kardeşlerin vurulma anı ve kavgaya müdahale ederek ayırmaya çalışan vatandaşlar yer alıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA