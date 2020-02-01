Viranşehir'de yılın ilk kar yağışı
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Viranşehir'de yılın ilk kar yağışı

Şanlıurfa'nın ilçelerinden Viranşehir'e mevsimin ilk karı düştü.

01.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:45
Viranşehir'de yılın ilk kar yağışı

'nın ilçelerinden 'e mevsimin ilk karı düştü.


Viranşehir'de soğuk ve yağışlı hava yerini kar yağışına bıraktı. İlçeye dün gece yılın ilk karı düşmeye başlarken, ilerleyen saatler de ilçe merkezi ve kırsalında yoğun bir şekilde yağmaya başladı. Hava sıcaklığının gece 1 dereceye düştüğü belirtilen ilçede yetkililer araç sürücülerinin olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmalarını istedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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