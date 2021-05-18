Viranşehir'de vektörle mücadele çalışmaları
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Viranşehir'de vektörle mücadele çalışmaları

Viranşehir'de vektörle mücadele çalışmaları
Anadolu Ajansı / Reşit Dağ - Haberler | Güncel

Viranşehir Belediyesi ekipleri, karasinek, sivrisinek ve haşerelerle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Viranşehir Belediyesi ekipleri, karasinek, sivrisinek ve haşerelerle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğü, sinek ve haşere ile mücadele kapsamında ilçe genelindeki tüm mahallelerde, cadde, sokak ve çöp konteynerlerinde ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

İlaçlama sırasında, insan sağlığına zarar vermeyen maddeler kullanan ekipler, günlük ilaçlama hizmetinin yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirmeye alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, halk sağlığına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, bir yandan salgın ile mücadele, bir yandan da haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarının aralıksız gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

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