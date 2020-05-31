Viranşehir'de ürünü zarar gören çiftçiler için komisyon kuruldu Viranşehir ilçesinde fırtına ve yağış nedeniyle ürünlerinde zarar oluşan üreticilerin zararının tespit edilmesi için komisyon kuruldu.

Viranşehir ilçesinde fırtına ve yağış nedeniyle ürünlerinde zarar oluşan üreticilerin zararının tespit edilmesi için komisyon kuruldu.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede geçen hafta etkili olan fırtına ve yağış tarım arazilerinde zarar verdi.

Bunun üzerine Kaymakam Ömer Dereci'nin talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde Zarar Ziyan Tespit Komisyonu kuruldu.

Komisyona başvurarak talepte bulunan çiftçilerin arazilerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince zarar tespiti yapıldı.

Komisyon ile ilgili mahalle muhtarlarına gerekli bilgilendirmeler yapılırken, komisyonun başvuruları almaya devam edecek.

Kaynak: AA