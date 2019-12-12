Viranşehir'de trafik kazası: 1 yaralı
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Viranşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

12.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:59
Viranşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Alakonak-Büyük Bardakçı yolunda yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yoldan çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine götürdü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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