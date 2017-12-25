Viranşehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Viranşehir ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Dörtyol Bulvarı'nda sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Nadire (46) ile Zahra Kandili'ye (50) çarptı.



Kazada yaralanan Nadire Kandilli, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.



Yaralanan Zahra Kandili'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.