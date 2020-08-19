Viranşehir'de tır şarampole devrildi: 1 yaralı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
19.08.2020 16:27 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:26
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir Mardin Karayolunda meydana geldi. Viranşehir istikametine seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA