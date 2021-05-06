Viranşehir'de tıbbi aromatik bitkiler yetiştirilmeye başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Viranşehir'de tıbbi aromatik bitkiler yetiştirilmeye başlandı

Viranşehir'de tıbbi aromatik bitkiler yetiştirilmeye başlandı
Anadolu Ajansı / Reşit Dağ - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tıbbi aromatik bitkilerden olan adaçayı ekimi yapıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tıbbi aromatik bitkilerden olan adaçayı ekimi yapıldı.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yürütülen sulama yatırımları sayesinde Şanlıurfa'da başta, pamuk ve mısır olmak üzere buğday, arpa ve kırmızı mercimek gibi ürünlerin ekim alanları artarken, yöre çiftçisi alternatif ürünlere de ilgi gösteriyor.

Viranşehir Ziraat Odası'nın desteğiyle Sayoba kırsal mahallesinde çiftçi Halil Kuran, alternatif ürün olarak adaçayı ekimi gerçekleştirdi.

Viranşehir Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci, adaçayının Mart ve Nisan aylarında ekiminin yapıldığını anlatarak, "Tıbbi aromatik bitki gurubundadır. Makinalı hasada uygundur." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

Türkiye'de 2 binden fazla hasta takibe alındı! İşte koronavirüsü atlatanları bekleyen yeni tehlike
Türkiye'de 2 binden fazla hasta takibe alındı! İşte koronavirüsü atlatanları bekleyen yeni tehlike
Meteoroloji uyardı! Türkiye bugün sağanak yağışa teslim
Meteoroloji uyardı! Türkiye bugün sağanak yağışa teslim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ersin Tatar Fahrettin Altun Antonio Guterres
Magazin Hadise Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Diego Cyle Larin Ali Tandoğan Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Viranşehir'de tıbbi aromatik bitkiler yetiştirilmeye başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 16:45:19. #1.14#

title