Viranşehir'de tıbbi aromatik bitkiler yetiştirilmeye başlandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tıbbi aromatik bitkilerden olan adaçayı ekimi yapıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tıbbi aromatik bitkilerden olan adaçayı ekimi yapıldı.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yürütülen sulama yatırımları sayesinde Şanlıurfa'da başta, pamuk ve mısır olmak üzere buğday, arpa ve kırmızı mercimek gibi ürünlerin ekim alanları artarken, yöre çiftçisi alternatif ürünlere de ilgi gösteriyor.

Viranşehir Ziraat Odası'nın desteğiyle Sayoba kırsal mahallesinde çiftçi Halil Kuran, alternatif ürün olarak adaçayı ekimi gerçekleştirdi.

Viranşehir Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci, adaçayının Mart ve Nisan aylarında ekiminin yapıldığını anlatarak, "Tıbbi aromatik bitki gurubundadır. Makinalı hasada uygundur." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ