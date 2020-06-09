Viranşehir'de tefeci operasyonu 6 gözaltı
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Viranşehir'de tefeci operasyonu 6 gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Viranşehir'de tefeci operasyonu 6 gözaltı
09.06.2020 14:32 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:04

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "tetefecilik, tehdit, intihara azmettirme' suçlarını içeren soruşturma kapsamında bazı ev ve iş yerlerine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında 6 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ile çok sayıda çek, senet ve tapu kağıdı gibi değerli kağıtlar ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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