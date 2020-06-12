Viranşehir'de silahlı kavga: 6 yaralı Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kavga, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Sepetli kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile arasında silahlı kavga yaşandı. Kavgada Kasım S., Mehmet S, Mustafa S., Mahmut K., Halil C., ve Mehmet C. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA