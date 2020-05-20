Viranşehir'de silahlı kavga: 1 yaralı
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Viranşehir'de silahlı kavga: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Viranşehir'de silahlı kavga: 1 yaralı
20.05.2020 14:10 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:10

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kısa süre önce akraba iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı kavganın tarafları Yenişehir Mahallesi Naif Umaz Parkı yakınlarında tekrar karşılaştı.

Akraba olan iki aile arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet S. (50) ayağından yaralandı.

Yaralı Mehmet S. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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