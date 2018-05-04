Viranşehir'de Sergi

Viranşehir ilçesinde okul öncesi eğitim materyalleri tasarım sergisi açıldı.

Harran Üniversitesi Viranşehir Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğretim görevlileri ve öğrencileri tarafından düzenlenen sergide, okul öncesi eğitim materyalleri tasarımları sergileniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sergiyi çok beğendiğini belirterek, emeği geçen öğrenciler ve öğretim görevlilerini tebrik etti.

Serginin açılışına, İlçe Müftüsü Kamil Oktay, Sosyal Hizmet Müdürü Cemal Çalışkan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.