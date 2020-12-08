Viranşehir'de Sefertepe heyecanı
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Viranşehir'de Sefertepe heyecanı

08.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:48
Viranşehir'de Sefertepe heyecanı

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Sefertepe'de arkeolojik kazı çalışması başlatılması için olumlu haberler aldıklarını bildirdi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Sefertepe'de arkeolojik kazı çalışması başlatılması için olumlu haberler aldıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki kırsal Eskikale ve Kırbalı mahalleleri sınırları içerinde yer alan Sefertepe Neolitik Yerleşmesi, 2013 yılında Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi.

Çanak-çömleksiz neolitik döneme tarihlenen Sefertepe'de yapılan yüzey araştırmaları neticesinde bulunan "T" şeklinde steller ile bu döneme ait önemli bulgulara rastlandığı gözlendi.

Nevali Çori, Göbeklitepe ve Karahantepe gibi benzer özelliklere sahip çanak-çömleksiz neolitik döneme ait Sefertepe yerleşmesinde yapılacak arkeolojik kazılarla tarihe ışık tutulacak.

Bu kapsamda Belediye Başkanı Salih Ekinci, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ile yaptığı görüşmede ilçenin kültür, turizm yol haritasının belirlenmesi, kültür varlıklarının korunması ile Sefertepe'de yapılacak kazı ile tıpkı Göbeklitepe, Karahantepe gibi tarihe ışık tutacak bulguların ortaya çıkacağını ve kazıyla birlikte ilçenin turizm potansiyelinin artacağını aktardı.

Başkan Ekinci, ilçenin tarihi varlıklarının turizme kazandırılması için girişimlerinin devam ettiğini belirtti.

Sefertepe için kazı çalışması izninin verileceği yönünde haberler aldıklarını kaydeden Ekinci, "Yaptığımız görüşmeler neticesinde kazı izninin verileceği yönünde alınan haberler bizleri mutlu etmiştir. İlçemizde yapılacak olan ilk bilimsel arkeolojik kazı olması bakımımdan da ayrıca önemlidir. Viranşehir Belediyesi, Sefertepe'de yapılacak olan arkeolojik kazıya sponsor olacaktır. Tarihin gün yüzüne çıkması için atılan her adımda bizler orada olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

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