Viranşehir'de sağanak yağmur sele dönüştü Viranşehir'de gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak yağmur sele neden oldu.

Viranşehir'de gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak yağmur sele neden oldu.

Viranşehir'de dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, bugün de etkisini sürdürdü. Sağanak yağış, başta Tekneli olmak üzere birçok kırsal mahallede sele dönüştü. İlçede bir çok ev ve ekili tarla sular altında kaldı. Viranşehir Belediyesi ekipleri, su baskınlarının ardından harekete geçerek selin yaşandığı kırsal mahallelerde iş makineleriyle çalışma başlattı. Etkisini sürdüren sağanak yağışın ardından belediye ekiplerinin sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, sağanak yağışın özelikle kırsal mahallerde etkili olduğunu ve sel baskınlarına neden olduğunu söyledi.

Sel'den etkilenen mahalle sakinleri de, yetkililerin müdahale ve çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA