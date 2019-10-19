Viranşehir'de sağanak etkili oldu

Viranşehir'de sağanak etkili oldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

19.10.2019 16:23
Viranşehir'de sağanak etkili oldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Öğlede sonra başlayan yağmur ara ara şiddetin artırdı. Sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintisi oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalan bazı vatandaşlar, caddelerdeki iş yerlerinin önündeki gölgeliklerin altına girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

Sağanak nedeniyle bazı caddelerde trafik akışının yavaşladığı görüldü.

Kaynak: AA
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