Viranşehir'de refüjler ışıklandırıldı
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Viranşehir'de refüjler ışıklandırıldı

14.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:04
Viranşehir'de refüjler ışıklandırıldı

Viranşehir Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki orta refüjler ışıklandırıldı.

Viranşehir Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki orta refüjler ışıklandırıldı.

Viranşehir Belediyesinin, motifli ışıklandırma çalışmaları kapsamında E-90 kara yolu orta refüjü geceleri ışıltılı bir görünüme kavuştu.

Kent estetiğine önem veren Viranşehir Belediyesi, şehir merkezinden geçen kara yolundaki ışıklandırma direklerine ay yıldız motifli led ışıklar taktı.

Yapılan ışıklandırma çalışmalarıyla Viranşehir'in görsel güzelliği daha da artırılırken, özellikle yeni görseller geceleri ilçeye farklı bir görünüm kazandırdı.

Orta refüjde yapılan ışıklandırma çalışması vatandaşlar tarafından da beğeni kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

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