Otomobil Su Birikintisine Uçtu: 5 Ölü, 2 Kayıp
Şanlıurfa Viranşehir'de 7 kişiyi taşıyan otomobil su birikintisine uçtu. Araçtaki 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkıp, yol kenarındaki su birikintisine devrilen otomobilde, bulunan 7 kişiden 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. İki kişi ise hala aranıyor.
ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ
5 kişinin cansız bedenlerinin bulunduğu kaza sonrası su birikintisinde kaybolduğu ileri sürülen 2 kişinin bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü su altı polisleri, arama çalışması başlattı.
CENAZELER MORGA KALDIRILDI
Kazada ölenlerin cenazeleri, otopsi için cenaze araçlarıyla morga götürüldü. Ölenlerin yakınları su birikintisi etrafında sinir krizi geçirdi.
Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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