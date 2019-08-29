Viranşehir'de mesire alanları temizlendi

29.08.2019 16:08

Viranşehir Belediyesi tarafından mesire alanlarında temizlik çalışması yapıldı. Park Bahçe Müdürlüğüne bağlı 30 kişilik ekip, Sulutepe Göleti mesire alanında genel bakım ve temizlik çalışması başlattı. Ekipler alanda budama ve genel temizlik çalışması yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ragıp Yıldırım, görev ayırımı yapmadan ilçenin farklı noktalarında çalışma yürüttüklerini belirtti.

Yıldırım, vatandaşların daha rahat ve temiz bir ortamda piknik yapmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Kaynak: AA