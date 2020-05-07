Viranşehir'de mera kavgası: 1 ölü, 10 yaralı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan, tabancaların kullanıldığı mera yeri kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan, tabancaların kullanıldığı mera yeri kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Viranşehir'e 3 kilometre uzaklıktaki yukarı Sulutepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hıdrekan aşiretine mensup iki aile arasında mera yeri anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Aile üyelerinin yakınlarının da dahil olduğu tabancaların kullanıldığı kavgada 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık grevlilerince ilk müdahalesi yapılan 11 yaralı, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Hamit Vefa, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri tabancayı ateşleyen şüpheliyi belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA