Viranşehir'de mantar yetiştiriciliği projesinde ilk hasat yapıldı
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Viranşehir'de mantar yetiştiriciliği projesinde ilk hasat yapıldı

07.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:46
Viranşehir'de mantar yetiştiriciliği projesinde ilk hasat yapıldı

Viranşehir ilçesinde lise öğrencileri tarafından yetiştirilen mantarların ilk hasadı yapıldı.

Viranşehir ilçesinde lise öğrencileri tarafından yetiştirilen mantarların ilk hasadı yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, GAP Kalkınma İdari Başkanlığı ve Viranşehir Ziraat Odası Başkanlığınca desteklenen, Viranşehir Kaymakamlığı Proje Ofisi ve Viranşehir Tarım Lisesi tarafından uygulanan Kültür ve İstiridye Mantarı Projesi'nde ilk mantarlar yetişti.

Viranşehir Tarım Lisesi'ndeki uygulama alanında üretilen mantarların hasadı, Kaymakam Ömer Dereci, Belediye Başkanı Salih Ekinci, Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yağan ve diğer ilgililerin katılımıyla yapıldı.

Kaymakam Dereci, yaptığı konuşmada, mantar yetiştiriciliğinin yaygınlaşması amacıyla böyle örnek bir proje uygulandığını belirtti.

Proje kapsamında 3 atölye kurulduğunu kaydeden Dereci, "Atölyeler hem kültür hem de istiridye mantarı yetiştiriciliğine uygun hazırlandı. Şuan 2 atölyemizde kültür mantarı yetiştiriciliği başarı ile gerçekleştirildi. Desteklerinden ötürü GAP İdaresi Başkanlığı yetkililerine ve Ziraat Odası Başkanlığımıza, gayretlerinden ötürü de okul yönetimimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

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