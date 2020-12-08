Viranşehir'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ilçe genelinde kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler semt pazarları ve esnaflarda denetim yaparak, vatandaşlardan maske ve mesafe kurallarına uymasını istedi. Denetimeler sırasında kurallara uymadığı belirlenen işletmelere de cezai işlem uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, tüm vatandaşların pandemi kurallarına uymasını isteyerek, "Her şey halkımızın sağlığı için. Tüm vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerekir. Hep birlikte el ele vererek, kurallara uyduğumuz taktirde pandemi etkisini kaybedecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ