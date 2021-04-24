Viranşehir'de Kovid-19 tedbirleri
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Viranşehir'de Kovid-19 tedbirleri

Viranşehir'de Kovid-19 tedbirleri
Anadolu Ajansı / Reşit Dağ - Haberler | Güncel

Viranşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak ve caddeler köpüklü suyla yıkandı.

Viranşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak ve caddeler köpüklü suyla yıkandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ceylanpınar, Derik, Karacadağ ve Eski Urfa Caddesi'ni tazyikli ve deterjanlı suyla yıkadı.

Ekipler, çamaşır suyu, ilaç ve köpük karışımından hazırlanan solüsyonla 4 ana caddeyi baştan aşağı yıkayarak, tertemiz hale getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Salih Ekinci, daha temiz ve yaşanabilir bir ilçe hedefiyle mesai kavramı tanımadan gece gündüz temizlik çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Ekinci, "Ülke genelinde artan vakalardan dolayı bu günlerde daha çok temizliğe dikkat etmemiz gerekiyor. Sabah saatlerinde sağlık müdürlüğü ekiplerimiz vatandaşların yoğun olarak kullandığı 4 ana caddede dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Temizlik işleri Müdürlüğümüz bu caddelerde yıkama çalışması yaptı. Koronovirüs salgınına karşı dezenfekte ve temizlik çalışmalarımızı daha da artırarak devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

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