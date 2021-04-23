Viranşehir'de Kovid-19 tedbirleri
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Viranşehir'de Kovid-19 tedbirleri

Viranşehir'de Kovid-19 tedbirleri
Anadolu Ajansı / Reşit Dağ - Haberler | Güncel

Viranşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak ve caddeler dezenfekte edildi.

Viranşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak ve caddeler dezenfekte edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ana caddelerde ve bazı mahallerde dezenfekte çalışması yapıldı.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, koronavirüs salgınına karşı sabah erken saatlerde mesaiye başlayarak, Eski Urfa, Eski Derik, Karacadağ ve Ceylanpınar caddeleriyle, Yenişehir Mahallesinde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Salih Ekinci, yapılan çalışmalarda vatandaşların yoğun olarak kullandığı 4 ana cadde ve Yenişehir Mahallesi yanı sıra otobüs durakları, çöp konteynerlerinin de ilaçlanarak dezenfekte edildiğini söyledi.

Temizliğe çok önem verdiklerini belirten Ekinci, "İlçemizde rutin temizlik çalışmaları zaten devam ediyordu. Ancak bu günlerde daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sürekli sokakları yıkıyoruz. Caddeler ve mahalleler dezenfekte ediliyor. Koronavirüs salgınına karşı çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

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