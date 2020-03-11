Viranşehir'de kavga: 2 yaralı Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Talihli Mahallesi'nde akraba iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA