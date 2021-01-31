Viranşehir'de kar temizleme çalışması
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Viranşehir'de kar temizleme çalışması

31.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 31.01.2021 10:48
Viranşehir'de kar temizleme çalışması

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kar yağışının ardından başlatılan yol temizleme çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kar yağışının ardından başlatılan yol temizleme çalışmaları devam ediyor.

Gece Viranşehir-Diyarbakır kara yolunda etkili olan kar yığışı nedeniyle bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Karayolları ekipleri, araçların yolda kalmaması ve yolun kapanmaması için gece boyunca kara yolunda temizleme ile buzlanmaya karşı tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, Viranşehir-Diyarbakır kara yolunu kullanacak sürücülere mutlaka zincir takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

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