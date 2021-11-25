Viranşehir'de Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü etkinliği - Haberler
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Viranşehir'de Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü etkinliği

AA / Reşit Dağ - Haberler | Güncel
Viranşehir'de Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü etkinliği

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü etkinliği düzenlendi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü etkinliği düzenlendi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Viranşehir Kadın Aile ve Destek Müdürlüğü'ndeki etkinlikte, kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalığının tek bir günle sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.

Kadına yönelik şiddete her gün "hayır" denmesi gerektiğini belirten Ekinci, kadınların toplumda hakkettiği değerlere ulaşması için tüm ilgili kuruluşlar ile seferber olmaya hazır olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından kadınlara yönelik şiddete karşı mücadele, kadın hakları ve şiddete maruz kalındığında yapılması gerekenler hakkında sunumlar yapıldı.

Kadına yönelik şiddet sonucu hayatını kaybedenlerin de anıldığı etkinlik, balon ve uçurtma uçurulmasıyla son buldu.

AA / Reşit Dağ - Son Dakika Haberleri

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