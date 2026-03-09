Viranşehir'de kaçak akaryakıt operasyonu : 1 gözaltı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bin 347 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ( KOM), İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak akaryakıt bulunduğu öğrenilen bir adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda bin 347 Litre kaçak akaryakıt, 1 adet sayaçlı akaryakıt pompası, 1 adet yakıt dolum tabancası ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan bir şahıs karakola götürülürken olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA