Viranşehir'de jandarma ve polis vatandaşları anonslarla ikaz ediyor
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Viranşehir, Jandarma, Polis, 3. Sayfa

Viranşehir'de jandarma ve polis vatandaşları anonslarla ikaz ediyor

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçe merkezi ve kırsalında jandarma ve polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara evden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

30.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:37
Viranşehir'de jandarma ve polis vatandaşları anonslarla ikaz ediyor

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçe merkezi ve kırsalında jandarma ve polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara evden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Viranşehir ilçe merkezi ve kırsalında jandarma ve polis ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında, vatandaşları anonslarla evden çıkmamaları yönünde ikaz etti. Cadde ve sokaklarda araçlarla gezen ekipler, tedbirleri almaya devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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