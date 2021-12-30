Viranşehir'de İngilizce kursuna ilgi

Viranşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik düzenlenen İngilizce kursu devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Emine Erdoğan Kadın ve Aile Destek Merkezinde açılan kurslarla eğitimden sağlığa, kültürel etkinliklerden sosyal yardımlaşmaya kadar pek çok hizmette kadınlara daha hızlı ve kaliteli bir hizmet sunuluyor.

Bölge sakinlerinin yaşam kalitesini artıran ve eğitim yatırımlarıyla öne çıkan belediy,e kadınların geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için açılan kurslara bir yenisini daha ekleyerek, İngilizce eğitimi vermeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ruken Olcay, açılan kursa 20 kadının başvuruda bulunduğunu ve eğitime başladıklarını söyledi.

Kursun devam ettiğini belirten Olcay, kadınları merkeze davet etti.

AA / Reşit Dağ - Son Dakika Haberleri

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