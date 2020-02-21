Viranşehir'de ihtiyaç sahiplerine işitme cihazı verilecek

21.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:28

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ihtiyaç sahibi 10 kişiye ücretsiz işitme cihazı verilecek.

Viranşehir Engelliler Derneği Başkanı Şeyhmus Balca, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede maddi durumu olmayanlara yönelik yardım çalışması yaptıklarını belirtti.

Balca, 10 işitme engelliye işitme cihazı vereceklerini aktararak, "Raporu olup cihaz hakkı almaya hak kazananlara yardımcı olacağız. İhtiyaç sahibi olan 18 yaş altındaki 10 işitme engelli vatandaşımıza ücretsiz cihaz vereceğiz. Almak isteyen kardeşlerimiz derneğimize müracaat edebilir. Amacımız alamayan vatandaşlarımıza destek sağlamaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA