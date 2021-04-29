Viranşehir'de ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği ikram edilecek

Viranşehir Belediyesi ile Tarahum Derneği işbirliğiyle ihtiyaç sahibi 400 aile iftar yemeği dağıtılacak.

Viranşehir Belediyesi ile Tarahum Derneği işbirliğiyle ihtiyaç sahibi 400 aile iftar yemeği dağıtılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Salih Ekinci ile Kuveyt merkezli Tarahum Derneğinin görevlisi Ali Alali arasında iftar yemeği dağıtım protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında belediyenin tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelere kuru gıda ve bayram sonrası da 80 bin kişiye ekmek dağıtımı yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Salih Ekinci, desteklerinden dolayı Tarahum Derneği'ne ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ