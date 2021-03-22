ŞANLIURFA - Viranşehir'de ihtiyaç sahibi aileye ev yardımı yapılacak
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ŞANLIURFA - Viranşehir'de ihtiyaç sahibi aileye ev yardımı yapılacak

22.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:19

Viranşehir Yedi Başak Derneği tarafından ilçe kırsalındaki ihtiyaç sahibi bir aileye ev yardımında bulunulacak.

Viranşehir Yedi Başak Derneği tarafından ilçe kırsalındaki ihtiyaç sahibi bir aileye ev yardımında bulunulacak.

İlçenin Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan 8 kişilik Selvan ailesi, hayırseverlerin desteğini bekliyor.

Viranşehir Yedi Başak Derneği Başkanı Ali Topkan ve beraberindeki heyet, aileyi ziyaret ederek yapılabilecek yardım çalışmalarına ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Topkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kendilerini ziyarette bulunup içinde yaşadığı durumu yerinde görüp inceleyerek değerlendirmek istedik. İçerisinde yaşadıkları evin hiç sağlığa elverişi olmadığını anne baba ve çocukların zor şartlarda yaşadıklarını gördük. Bu aileye en kısa zamanda içinde yaşanır bir ev yapmak için dernek yönetimi olarak karar verdik. Biz de dernek olarak yapacağımız evin büyük bir kısmını üstlenerek çalışmaları başlattık. En kısa zamanda aileye bir ev yapıp kendilerine teslim edeceğiz. Böylesi yardıma muhtaç olan vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

Mahalle sakinleri de desteklerinden dolayı dernek yetkililerine teşekkür etti.

ŞANLIURFA - Viranşehir'de ihtiyaç sahibi aileye ev yardımı yapılacak
ŞANLIURFA - Viranşehir'de ihtiyaç sahibi aileye ev yardımı yapılacak
ŞANLIURFA - Viranşehir'de ihtiyaç sahibi aileye ev yardımı yapılacak
ŞANLIURFA - Viranşehir'de ihtiyaç sahibi aileye ev yardımı yapılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

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