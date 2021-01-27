Viranşehir'de ihtiyaç sahibi ailelere yardım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Viranşehir'de ihtiyaç sahibi ailelere yardım

27.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:42
Viranşehir'de ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Yedi Başak İnsani Yardım Derneği tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar dağıtılmaya devam ediliyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Yedi Başak İnsani Yardım Derneği tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar dağıtılmaya devam ediliyor.

Derneğin Viranşehir temsilciliği tarafından yapılan çalışmalarda yaklaşık 70 yardıma muhtaç aileye içerisinde gıda, giyim ve temizlik maddelerinin bulunduğu paketler teslim edildi.

Derneğin Viranşehir Temsilcisi Ali Topkan, yardıma muhtaç, kimsesiz vatandaşların müracaatlarını değerlendirerek, ihtiyaçlarını hazırladıklarını ve dernek üyeleriyle evlerine giderek yardımlarını teslim ettiklerini söyledi.

Yardım ulaştırdıkları ailelerin çok mutlu olduğunu ifade eden Topkan, "Ailelerin mutlulukları gözlerinden okunuyor, özelikle çocukların sevinci bizi çalışma azmine daha da itiyor. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Bizim görevimiz yardıma muhtaç, kimsesiz vatandaşlara yardımcı olmak, sevindirmek, mutlu etmek, hayırseverlerin yardımlarını onlara ulaştırmak. Buna vesile olan tüm hayırseverlerimize de çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemre Kemer Demet Akalın Oktay Kaynarca Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Serdar Aziz Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kaza Türk Antalya Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Viranşehir'de ihtiyaç sahibi ailelere yardım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 15:46:05. #1.15#
title