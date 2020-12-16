Viranşehir'de HES Danışma Merkezi hizmet başladı

Viranşehir Devlet Hastanesi'nde HES danışma merkezi hizmete başladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, pandemiden dolayı HES kodu kullanımı tüm Türkiye'de giderek yaygınlaştı ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarının girişinde HES Kodu sorgulaması zorunlu hale geldi.

Bu kapsamda ilçede HES kodunun yaygınlaştırılması amacıyla giriş-çıkışların yoğun olduğu hastanenin poliklinik girişinde HES Danışma Merkezi kuruldu.

HES kodu alımını kolaylaştırmak ve vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarına güvenli bir şekilde girebilmelerini sağlamak için kurulan danışma merkezinde gelen vatandaşlara HES Kodu nasıl alınır ve pandemiyle ilgili bilgiler veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ