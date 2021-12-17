Viranşehir'de hayırseverlerce yaptırılan cami ve taziye evi ibadete açıldı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan cami ve taziye evinin açılışı yapıldı.
GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan cami ve taziye evinin açılışı yapıldı.
Gölcük Mahallesinde hayırseverlerce temin edilen yardımlarla yaptırılan cami ve taziye evi törenle ibadete başladı.
Törene katılan Belediye Başkanı Salih Ekinci, yardımlarda emeği geçenlere teşekkür etti.
İlçe Müftüsü Mahmut Kaya'nın okuduğu dualarla açılışı yapılan camide vatandaşlar namaz kıldı.
Törene İlçe Kaymakamı Önder Çengel, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Uğur Güleç ve mahalle sakinleri katıldı.
AA / Reşit Dağ - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet